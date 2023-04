Χαλκιδική

Χαλκιδική: Φωτιά σε δασική έκταση - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ιδιαίτερη ανησυχία. Στην "μάχη" ρίχτηκαν και εναέρια μέσα.



Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά σε δασική έκταση στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 13:00 σε δασική έκταση έξω από το Παλιούρι.

Στο σημείο έσπευσαν 43 πυροσβέστες με 13 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων ενώ από αέρος συνέδραμαν δύο αεροσκάφη και λίγο πριν τις 17.00 η φωτιά οριοθετήθηκε.

Στο σημείο έπνεαν ισχυροί άνεμοι που εξάπλωναν με ταχείς ρυθμούς την έκταση της φωτιάς, ωστόσο δεν απείλησε κατοικίες.

Φωτογραφία - βίντεο: politic.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Καραϊβάζ - Καλλιακμάνης: Προσπάθησαν να τον σκοτώσουν την προηγούμενη μέρα (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκε η κλοπή “μαμούθ” στην Καλαμαριά

Πρωτομαγιά: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας