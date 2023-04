Κέρκυρα

Τροχαίο με θύμα 30χρονο

Νεκρός νεαρός άνδρας σε τροχαίο. Πώς σημειώθηκε η τραγωδία.

Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής (30/4) στον Περιφερειακό Περιβολίου στην Λευκίμη, στο νησί της Κέρκυρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα που οδηγούσε άντρας ηλικίας 30 ετών με καταγωγή από την περιοχή του Αγρινίου, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του.

Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Α.Τ. Λευκίμης

