Χαλκιδική: Νεκρός στο λιμάνι στα Μουδανιά

Μεγάλη επιχείρηση για την ανάσυρση του άνδρα από το λιμάνι των Μουδανιών.

Νεκρός ανασύρθηκε ένας άνδρας 57 ετών, από το λιμάνι των Μουδανιών στη Χαλκιδική.

Ο άνδρας, ανασύρθηκε με τη συνδρομή της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (ΕΟΔ), καθώς και ιδιώτη δύτη.

Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργείται από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, ενώ η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, για διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

