Πέθανε ζευγάρι με διαφορά λίγων ημερών

«Μαζί στη ζωή και τον θάνατο» ζευγάρι στην Λαμία.

Ζευγάρι στην Λαμία «έφυγε» με διαφορά λίγων ημερών, σκορπώντας θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας από την Λαμία έχασε πριν 12 μέρες τη σύζυγό του Αθηνά.

Τώρα και ο 71χρονος έφυγε από τη ζωή, καθώς αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα Υγείας. Όσοι γνώριζαν το ζευγάρι, έχουν να πουν για το πόσο αγαπημένοι ήταν και με πόση αγάπη μεγάλωσαν τα δυο τους παιδιά.

Η κηδεία του έγινε σήμερα το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στη Λυγαριά Λαμίας.

