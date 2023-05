Χανιά

Ενδοοικογενειακή βία: Χτύπησε την έγκυο σύντροφό του με γυάλινο μπουκάλι

Άγρια επίθεση κατά της εγκυμονούσας συντρόφου του έκανε ένας άνδρας που συνελήφθη. Η αντίδραση της κοπέλας.

Επίθεση από τον σύντροφό της δέχθηκε νεαρή γυναίκα, η οποία διανύει τον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της, στα Κουνουπιδιανά Χανίων.

Ο 34χρονος άνδρας, υπήκοος Βουλγαρίας φέρεται να επιτέθηκε στην 19χρονη Ελληνίδα σύντροφό του, η οποία είναι έγκυος, με γυάλινο μπουκάλι, με αποτέλεσμα αυτή να τραυματιστεί στο κεφάλι και να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο.

Ο 34χρονος συνελήφθη αμέσως από την Αστυνομία, μετά από καταγγελία της κοπέλας, ωστόσο η ίδια αργότερα, δήλωσε στις αρχές πως δεν επιθυμεί την ποινική του δίωξη.

Η 19χρονη διανύει τον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της, ενώ υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις τόσο για την ίδια όσο και για το έμβρυο.

Σε βάρος του 34χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας.

Πηγή: zarpanews.gr

