Κακοκαιρία -Τρίκαλα: Δρόμοι “ποτάμια” και πλημμυρισμένα σπίτια (βίντεο)

Απίστευτες εικόνες στα Τρίκαλα από την ισχυρή καταιγίδα που μαίνεται εδώ και 2 ώρες

Ισχυρές καταιγίδες μεγάλης διάρκειας, εκδηλώνονται από νωρίς το μεσημέρι στα Τρίκαλα και στα γύρω χωριά του νομού.

Μέσα στην πόλη, όπως καταγράφει το trikalavoice.gr οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, ενώ παρατηρείται μεγάλο μποτιλιάρισμα στις κεντρικές αρτηρίες.



Χάος καταγράφεται στην είσοδο της πόλης από την οδό Καλαμπάκας καθώς η οδός Ηπείρου έχει μετατραπεί σε ορμητικό ποτάμι και τα οχήματα έχουν ακινητοποιηθεί, πλην κάποιων τολμηρών οδηγών που επιχειρούν να περάσουν.

Την ίδια ώρα έχουν πλημμυρίσει υπόγεια, με την πυροσβεστική να έχει δεχθεί τουλάχιστον 8 κλήσεις.





