Βοιωτία: έδεσαν χειροπόδαρα και λήστεψαν 94χρονο

Νύχτα τρόμου για ηλικιωμένο που έπεσε θύμα ληστών στο σπίτι του.

Εφιαλτικές στιγμές έζησε στα χέρια ληστών ένας 94χρονος σε χωριό της Βοιωτίας.

Δεμένος χειροπόδαρα μέσα στο ίδιο του το σπίτι στο χωριό Λαφύστι Βοιωτίας, βρέθηκε ξημερώματα της προηγούμενης Τετάρτης (26/4) ένας ηλικιωμένος, που έπεσε θύμα ληστών.

Η βίαιη ληστεία καταγγέλθηκε από τον ίδιο τον ηλικιωμένο μόλις τα τελευταία 24ωρα, περιγράφοντας στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Λιβαδειάς τις στιγμές τρόμου που έζησε στα χέρια δύο κουκουλοφόρων ληστών.

Οι δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, έδεσαν τον 94χρονο αναγκάζοντάς τον να τους πει που έχει χρήματα. Τελικά πήραν 200 ευρώ και εξαφανίστηκαν, αφήνοντάς τον δεμένο.

Αρκετή ώρα αργότερα, ο ηλικιωμένος κατάφερε να λυθεί από τα δεσμά του και να ειδοποιήσει το γιο του. Την υπόθεση εξετάζει η Ασφάλεια Λιβαδειάς.

