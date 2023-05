Τρίκαλα

Κακοκαιρία - Τρίκαλα: Καραμπόλα με τραυματίες (εικόνες)

Καραμπόλα τεσσάρων αυτοκινήτων με τραυματίες εν μέσω κακοκαιρίας στα Τρίκαλα.

Καραμπόλα εν μέσω κακοκαιρίας σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα Τρίκαλα.

Στο τροχαίο που ενεπλάκησαν τέσσερα οχήματα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 4 το απόγευμα στην εθνική οδό Τρικάλων-Καλαμπάκας.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα trikalavoice, η έντονη νεροποντή προκάλεσε την καραμπόλα των τεσσάρων οχημάτων που είχε ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό των οδηγών και των επιβαινόντων

