Χανιά

Κρήτη: Βιασμό από υπάλληλο ξενοδοχείου κατήγγειλε 20χρονη

Τι είπε στην κατάθεσή της η 20χρονη. Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση έκανε ο νεαρός.



Τον βιασμό της από 22χρονο υπάλληλο ξενοδοχείου, στη περιοχή Σταλός στα Χανιά, κατήγγειλε μια 20χρονη από την Φινλανδία, η οποια βρισκόταν στη περιοχή για διακοπές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή γνώρισε την 1η Μαΐου τον φερόμενο δράστη. Στη συνέχεια αντάλλαξαν κάποια μηνύματα σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης και στις 2 Μαΐου έκλεισαν ραντεβού στις 23.30 το βράδυ.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, οι δυο τους συναντήθηκαν στον χώρο του ξενοδοχείου και στην συνέχεια πήγαν στην παραλία, όπου και έμειναν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες

Η καταγγέλουσα σύμφωνα με την κατάθεση της, δέχθηκε επίθεση από τον 22χρονο ο οποιος, όπως υποστήριξε η ίδια, προχώρησε στον βιασμό της.

Πάντως, σύμφωνα με το creta24.gr, ο 22χρονος την μήνυσε για συκοφαντική δυσφήμηση με αποτέλεσμα να συλληφθούν και οι δύο.

