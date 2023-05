Κορινθία

Κόρινθος: Φωτιά σε αυτοκίνητο μέσα στο τούνελ της Κακιάς Σκάλας (βίντεο)

Το αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς.



Φωτιά εκδηλώθηκε σε ΙΧ αυτοκίνητο το πρωί της Πέμπτης, μέσα στο τούνελ της Κακιάς Σκάλας.

Στο σημείο σταμάτησε η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Κόρινθο, ενώ το αυτοκίνητο που τυλίχτηκε στις φλόγες κάηκε ολοσχερώς.

Οι καπνοί στο σημείο ήταν έντονοι, ωστόσο μετά και την επέμβαση της Πυροσβεστικής αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων χωρίς περαιτέρω προβλήματα.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνά το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής.





Πηγή: korinthostv.gr

