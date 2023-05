Κρήτη- Βιασμός 17χρονου στις φυλακές: Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα

Μαγνησία

Σοκ στο Πανελλήνιο έχουν προκαλέσει οι καταγγελίες 17χρονου για ομαδκό βιασμό και ξυλοδαρμούς σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων στο Βόλο.



Τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για τα αδικήματα του βιασμού κατ’ εξακολούθηση και της κακοποίησης κατ’εξακολούθηση και κατά συρροή σε βάρος του 17χρονου από την Κρήτη, ο οποίος κατήγγειλε τα όσα έζησε στις φυλακές Κασσαβέτειας, παρήγγειλε η εισαγγελέας Ανηλίκων Βόλου.

Εξάλλου ένορκη διοικητική εξέταση για την υπόθεση παρήγγειλε και ο γενικός γραμματέας Αντιεγκληματικής Πολιτικής.

«Η οικογένεια αποφάσισε με σθένος και θάρρος να δημοσιοποιήσει αυτό το περιστατικό διότι θέλει να είναι η τελευταία οικογένεια που υφίσταται τέτοιου είδους έκνομες δραστηριότητες εις βάρος του παιδιού της» δήλωσε στην ΕΡΤ ο Γιώργος Κοκοσάλης, δικηγόρος της οικογένειας του 17χρονου, που κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα κακοποίησης και ομαδικού βιασμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων στο Βόλο.

«Είχε τολμήσει και είχε καταγγείλει ότι είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού από την ίδια ομάδα των πέντε, όπως την κατονομάζει το παιδί πολύ αθώα στην κατάθεσή του. Το αποτέλεσμα είναι ότι οδηγήθηκε στην απομόνωση. Το αποτέλεσμα μετά ήταν να δέχεται καθημερινή ψυχολογική και σεξουαλική βία, δηλαδή το βιασμό που κατ’ εξακολούθηση υπέστη από αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι κατά δήλωσή τους είναι ανήλικοι», πρόσθεσε ο δικηγόρος του 17χρονου.

Μιλώντας για την υπόθεση που προκάλεσε την παρέμβαση των Αρχών ο κ. Κοκοσάλης τόνισε ότι θα πρέπει να αλλάξουν οι συνθήκες στα καταστήματα κράτησης νέων.« Δεν μιλάμε για σωφρονιστικό κατάστημα, δεν μιλάμε για φυλακή, μιλάμε για ειδικό κατάστημα κράτησης νέων. Ο λειτουργικός του προορισμός δεν είναι ούτε σωφρονισμός ούτε η τιμωρία», πρόσθεσε ο νομικός που αποκάλυψε ότι ο πελάτης του είχε βρεθεί στο κατάστημα κράτησης νέων γιατί είχε απασχολήσει τις Αρχές για παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας. «Θεώρησε η οικογένεια σωστό να υπάρξει πράγματι μια οριοθέτησή του» είπε εξηγώντας ότι το στενό του οικογενειακό περιβάλλον θεωρούσε ότι θα συνετιστεί με αυτόν τον τρόπο και ότι οι δομές και οι Θεσμοί λειτουργούν με έναν διαφορετικό τρόπο.

