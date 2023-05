Σέρρες

Σέρρες: Άγριο ξύλο μεταξύ μαθητών σε προαύλιο σχολείου (βίντεο)

Δύο μαθητές ανταλλάσσουν μπουνιές και γρήγορα μαζεύονται και άλλοι συμμαθητές τους.

Άγριο ξύλο μεταξύ μαθητών μετά από τσακωμό σε αυλή σχολείου στις Σέρρες. Δύο μαθητές ανταλλάσσουν μπουνιές και γρήγορα μαζεύονται και άλλοι συμμαθητές τους.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, κάποιοι προσπαθούν να τους χωρίσουν αλλά δεν τα καταφέρνουν και η μάχη συνεχίζεται. Οι περισσότεροι πάντως στέκονται σε απόσταση ασφαλείας και κάποιοι βγάζουν βίντεο με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Στη συνέχεια ο καυγάς φουντώνει και ο ένας μαθητής ρίχνει τον άλλο στο έδαφος. Μάλιστα το παιδί πέφτει με την πλάτη και σε επικίνδυνο σημείο κοντά στο πεζούλι.

Πολύ γρήγορα, όπως φαίνεται έρχονται και δύο καθηγητές που προσπαθούν να χωρίσουν τα παιδιά.

Πηγή: thestival.gr, epilogestv.gr

