Ηράκλειο: Φωτιά σε διαμέρισμα – στο νοσοκομείο 15χρονος (εικόνες)

Παρανάλωμα του πυρός έγινε το σπίτι. Πως ξεκίνησε η φωτιά. Σε ποιά κατάσταση νοσηλεύεται ο ανήλικος.

Στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους από τις αναθυμιάσεις μεταφέρθηκε ένα ανήλικο παιδί, στο σπίτι του οποίου έπιασε φωτιά. Η πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στα Καμίνια Ηρακλείου ξεκίνησε σύμφωνα με πληροφορίες από την κουζίνα.

Στο σημείο επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με 2 οχήματα, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε το ανήλικο παιδί ηλικίας περίπου 15 ετών και το μετέφερε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, καθώς είχε εισπνεύσει καπνούς από την πυρκαγιά.

Σύμφωνα με την αναφορά της Πυροσβεστικής, οι ζημιές, εντοπίζονται στο χώρο της κουζίνας.

