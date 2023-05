Εύβοια

Εύβοια: Κατέληξε μετά από 1 μήνα στη ΜΕΘ ο 23χρονος που γλίστρησε στο μπάνιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνος στην τοπική κοινωνία για την απώλεια του νέου παιδιού, το οποίο μπήκε στο μπάνιο, έπεσε και ο πατέρας του τον εντόπισε μέσα σε μια λίμνη αίματος.

Συγκλονισμένη είναι όλη η Εύβοια με την ανείπωτη τραγωδία που εκτυλίχθηκε στην Νέα Αρτάκη καθώς 23χρονος βρήκε τραγικό θάνατο έπειτα από πτώση στο μπάνιο του σπιτιού του.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες ο νεαρός θέλησε να κάνει μπάνιο ωστόσο φέρεται να γλίστρησε στην μπανιέρα με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά στο πρόσωπο, χάνοντας μεγάλες ποσότητες αίμα.

Σε κατάσταση σοκ ο πατέρας του άτυχου νέου, ο οποίος και τον εντόπισε σε λίμνη αίματος στο μπάνιο, κάλεσε αμέσως το ΕΚΑΒ.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Χαλκίδας και από εκεί σε νοσοκομείο των Αθηνών καθώς η κρισιμότητα του περιστατικού είχε ως αποτέλεσμα η μεταφορά του στην πρωτεύουσα να κριθεί επιβεβλημένη.

Το άτυχο παιδί εισήχθη για νοσηλεία στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας όπου και “έδωσε μάχη για την ζωή” του για έναν μήνα μην καταφέρνοντας όμως δυστυχώς να βγει νικητής.

Ο άτυχος νέος κατέληξε πριν λίγες μέρες βυθίζοντας την οικογένεια του αλλά και την ευρύτερη τοπική κοινωνία σε θρήνο.

Πηγή:evima.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία - Σμύρνη: Το “Αναντολού” έδεσε κάβους και περιμένει... επισκέπτες (εικόνες)

Εξαφάνιση ανηλίκου από τη Μύκονο

Καιρός: Σάββατο με νεφώσεις και μπόρες