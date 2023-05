Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσε τον γιό της την ώρα που κοιμόταν

Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.

Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο συνέβη στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, τα ξημερώματα του Σαββάτου. Μία 71χρονη γυναίκα φέρεται να μαχαίρωσε τον γιο της, ενώ αυτός κοιμόταν. Ο 44χρονος, σύμφωνα με τις πληροφορίες του thestival.gr, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.

Το περιστατικό συνέβη στο σπίτι της οικογένειας, στην οδό Βερτίσκου. Η ηλικιωμένη κοιμόταν στο σαλόνι του σπιτιού μαζί με τον γιο της, ενώ ο σύζυγός της κοιμόταν στο υπνοδωμάτιο. Όταν ο τελευταίος αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν ότι τόσο η 71χρονη όσο και ο 44χρονος γιος της αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα. Την διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

