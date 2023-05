Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Κινηματογραφική καταδίωξη στο κέντρο της πόλης

Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα σε οδηγό αυτοκινήτου να σταματήσει για έλεγχο, αλλά αυτός ανέπτυξε ταχύτητα και εμβόλισε το περιπολικό για να διαφύγει.

Επεισοδιακή καταδίωξη ενός αυτοκινήτου σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, στις 07:30 το πρωί αστυνομικοί έκαναν σήμα σε οδηγό αυτοκινήτου στην οδό Αγίων Πάντων να σταματήσει το όχημα προκειμένου να πραγματοποιήσουν έλεγχο, σύμφωνα με το thestival.gr.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν σταμάτησε, ανέπτυξε ταχύτητα, έπεσε πάνω στο περιπολικό, στη συνέχεια σε ένα σταθμευμένο όχημα, το οποίο υπέστη μικρές υλικές ζημιές και στη συνέχεια διέφυγε.

Αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό του οδηγού.

