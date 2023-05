Εύβοια

Στυλίδα: βυθίστηκε θαλάσσιο ποδήλατο και βρέθηκαν στη θάλασσα

Μέσα στο νερό βρέθηκαν νεαροί που έκαναν θαλάσσιο ποδήλατο στη Στυλίδα.

Ατύχημα με θαλάσσιο ποδήλατο είχαν το Σάββατο δύο νεαροί στη Στυλίδα.

Οι δύο επιβαίνοντες, ηλικίας 21 και 30 ετών, βρέθηκαν στη θάλασσα όταν το θαλάσσιο ποδήλατο βυθίστηκε στην περιοχή του Αϊ Γιάννη, Στυλίδας.

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό του Λιμενικού, το οποίο και τους διέσωσε, μεταφέροντάς τους στο λιμάνι της Στυλίδας.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Ενημερώθηκε, απογευματινές ώρες χθες, η Λιμενική Αρχή Στυλίδας από το Κέντρο Άμεσης Δράσης της Δ.Α. Φθιώτιδας για παροχή βοήθειας σε θαλάσσιο ποδήλατο που βυθίζεται στη θαλάσσια περιοχή «ΜΑΡΙΝΙ» Φθιώτιδας.

Άμεσα τέθηκε σε εφαρμογή το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή έσπευσε περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηράς και περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. .

Το θαλάσσιο ποδήλατο εντοπίστηκε ημιβυθισμένο στην περιοχή Αΐ Γιάννη Στυλίδας και οι δύο επιβαίνοντες του, ηλικίας 30 και 21 ετών, διασώθηκαν από το περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στον λιμένα Στυλίδας».

