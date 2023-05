Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία στην 71χρονη που μαχαίρωσε τον γιό της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 44χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

Στον ανακριτή Θεσσαλονίκης, από όπου πήρε προθεσμία για να απολογηθεί, παραπέμφθηκε σήμερα Κυριακή 7 Μαΐου, η 71χρονη από την Πολίχνη που τα ξημερώματα του Σαββάτου φέρεται να τραυμάτισε στο κεφάλι τον 44χρονο γιο της, την ώρα που κοιμόταν. Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών άσκησε σε βάρος της δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Την αστυνομία ειδοποίησε ο πατέρας του 44χρονου που ξύπνησε και αντίκρισε τον γιο του μέσα στα αίματα.

Ο γιος, τον οποίο η μητέρα του τραυμάτισε σε σημείο όπου παλαιότερα είχε χειρουργηθεί, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

Ειδήσεις σήμερα:

Ληστής άρπαξε την λεία και έτρεξε να ξεφύγει, αλλά “έπεσε πάνω” σε αστυνομικούς!

Τουρκία: Πολύνεκρη καραμπόλα και δεκάδες τραυματίες (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Κινηματογραφική καταδίωξη στο κέντρο της πόλης