Θεσσαλονίκη: Κουκουλοφόροι εγκλωβισμένοι σε ταράτσα μετά από φωτιά σε κατάστημα (βίντεο)

Πρωτοφανές περιστατικό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με δύο νεαρούς να πηδάνε από ταράτσα σε ταράτσα.

Απίστευτο περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Μετά από φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα επισκευής τηλεφώνων, στην οδό Ελ.Βενιζέλου και Βασιλέως Ηρακλείου, δύο κουκουλοφόροι βγήκαν στην ταράτσα.

Από την ώρα εκείνη, στις 2:30 περίπου τα ξημερώματα, οι δύο νεραροί βγήκαν στην ταράτσα και πηδάνε από κτήριο σε κτήριο.

Το οικοδομικό τετράγωνο είναι περικυκλωμένο από την Αστυνομία, ενώ οι κάμερες από κάτω καταγράφουν τις εικόνες.

Οι δύο νεαροί στέκονται, φαίνεται να διαπραγματεύονται, μέχρι που έβγαλαν και τσιγάρο να καπνίσουν.

Δεν έχει γίνει σαφές γιατί ήταν οι νεαροί μέσα στο κατάστημα, αν ήταν διάρρηξη ή αν προκάλεσαν τη φωτιά και εγκλωβίστηκαν εκεί.

Λίγα λεπτά πριν από τις 7, ο ένας εκ των δύο πήδηξε στο δρόμο, άρχισε να τρέχει με τους αστυνομικούς να τον κυνηγούν και να τον συλλαμβάνουν. Μετά τη σύλληψή του είπε στους αστυνομικούς: "Εμείς ήρθαμε για να ζωγραφίσουμε".

Λίγο μετά τις 7:20 κατέβηκε και ο δεύτερος νεαρός,μετά από συνομιλίες που είχε με ιερέα που ήταν εκεί. Το παιδί μόλις κατέβηκε έπεσε στην αγκαλιά του ιερά.

