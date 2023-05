Μεσσηνία

Καλαμάτα – Μητέρα 16χρονου Το παιδί μου δεν θα ζούσε σήμερα

Η περιγραφή της μητέρας του 16χρονου, ο οποίος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού στο κέντρο της πόλης.

Επίθεση δέχθηκαν δύο ανήλικοι 15 και 16 ετών στο κέντρο της Καλαμάτας, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Η μητέρα του 16χρονου μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», περιγράφοντας το σκηνικό.

«Είχαν βγει τα παιδιά τα δικά μας την Παρασκευή έρχεται ένα παιδί που δεν τον κάνουν παρέα αλλά τον ξέρουν από το στάδιο γιατί είναι σχεδόν όλοι αθλητές από εκεί. Πήγε ένα παιδί στην παρέα τους και τους είπε ότι ,με αυτό το παιδί έχουν πρόβλημα εκτός και γυρίζει και τους λέει ο γιος μου από μέσα ‘’σταματήστε το αυτό που κάνετε , κόφτε το αυτό που κάνετε…τι απειλείτε;.’’ από την ώρα που το λέει αυτό ο γιος μου εστιάζουν στον γιό μου ‘’ ποιος είσαι εσύ; Θα σε βρούμε …θα σε κόψουμε κομμάτια’’.

O γιος μου και πάει σε ένα σημείο φωτισμένο, με κόσμο ,με καφετέριες, με εστιατόρια και του έχουν στήσει καρτέρι 20 άτομα του γιου μου και του κολλητού του. Ο γιος μου μαζί με ένα άλλο παιδί πάει να τους πει ‘’συγγνώμη …λήξτε το εδώ βρε παιδιά δεν είμαστε τέτοια παιδιά’’ ξεκινάει ένα ξύλο ανελέητο. Ένα παιδί 1,90 το κάνανε τσουβάλι 6 άτομα από πάνω του κλωτσιές ένα μακελειό».

Και συνέχισε: «Να χτυπάνε δίχως αύριο, δίχως αύριο, το παιδί μου δεν θα ζούσε σήμερα. Το παιδί μου έζησε γιατί έφυγε γιατί έτρεξε. Πήρε πρώτα τον άντρα μου τηλέφωνο ‘’μπαμπά με χτυπήσανε νομίζω ότι είμαι καλά …είμαι όρθιος’’.

Όταν λοιπόν έγινε αυτό του είπα ‘’τι θες να σου κάνω;’’ Ξέρετε τι μου είπε ‘’Μαμά αυτό που θέλω να κάνεις είναι να μην το πάθει κανένα άλλο παιδί αυτό που έπαθα γιατί δεν γνώριζα το σώμα μου. Πήγα να ζητήσω συγγνώμη και με έκαναν τσουβάλι’’.

Για τους γονείς των 3 παιδιών γιατί τα συλλάβανε και γιατί συλλάβανε και τους γονείς τους οι άνθρωποι ήταν χάλια ψυχολογικά. Είδανε το σύζυγό μου που πήγαινε στο αστυνομικό τμήμα, γύρισαν όλοι σχεδόν οι γονείς και του είπαν «συγγνώμη », τα παιδιά κοίταγαν τον άντρα μου και χαμογελάγανε ειρωνικά».

Το παιδί, σύμφωνα με τη μητέρα του «έχει ελάχιστες ζαλάδες. Χτυπήθηκε μόνο στο κεφάλι το παιδί και ξεπρήζεται».





