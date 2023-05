Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: 2χρονη έριξε καυστικό υγρό στα μάτια της

Καίρια η συμβολή δικυκλιστών της ομάδας ΔΙΑΣ που εξασφάλισαν την άμεση μετάβαση του παιδιού σε νοσοκομείο.

Καίρια ήταν η συμβολή δικυκλιστών της ομάδας ΔΙΑΣ, για τη σωτηρία ενός παιδιού 2 ετών που έριξε καυστικό υγρό στο πρόσωπό του, στη Θεσσαλονίκη. Έστησαν γέφυρα ζωής για την έγκαιρη μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Οι γονείς της μικρής, πανικοβλημένοι, προσπαθούσαν να μεταβούν από τη Νεάπολη στο νοσοκομείο με το αυτοκίνητό τους, καθώς το παιδί τους κινδύνευε, αφού το καυστικό υγρό είχε πέσει στα μάτια του. Οι δικυκλιστές άνοιξαν τον δρόμο και το παιδί έφτασε εγκαίρως στο νοσοκομείο, σε 8 λεπτά.

Οι γονείς της μικρής έγραψαν ένα συγκινητικό γράμμα στους αστυνομικούς, λέγοντας ότι «ευτυχώς βρέθηκαν στον δρόμο μας», ευχαριστώντας τους από καρδιάς. Όπως είπαν, ένιωσαν ότι αυτή τη δύσκολη στιγμή δεν ήταν μόνοι.

