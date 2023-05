Λάρισα

Ομαδικός βιασμός – Λάρισα: Συλλήψεις ανήλικων κατηγορούμενων

Εξελίξεις στην υπόθεση της καταγγελίας νεαρής για ομαδικό βιασμό της.

Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν μετά από καταγγελία νεαρής για ομαδικό βιασμό.

Η 22χρονη -και όχι 19χρονη όπως αρχικώς είχε ειπωθεί – κατήγγειλε ότι, το βράδυ του Σαββάτου κι ενώ επέστρεφε από το παζάρι του Τυρνάβου στη Λάρισα, δέχθηκε επίθεση από τέσσερις – πέντε νεαρούς οι οποίοι και την βίασαν.

Τέσσερα άτομα προσήχθησαν και όπως προέκυψε από την προανακριτική διαδικασία 3 άτομα κατηγορούνται για βιασμό και συνελήφθησαν ενώ ένας ακόμη φίλος του που θεωρείται συνεργός τους κρατείται.

Επειδή οι τρεις δράστες και ο φίλος τους είναι ανήλικοι, όλοι τους ηλικίας 17 ετών, συνελήφθησαν και οι γονείς τους και αναμένεται να οδηγηθούν όλοι στον Εισαγγελέα.

Το αποτρόπαιο συμβάν έχει αναστατώσει την κοινωνία του Τυρνάβου που για πρώτη φορά έρχεται αντιμέτωπη με τέτοια υπόθεση βιασμού τα τελευταία χρόνια, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι δράστες είναι κάτοικοι Τυρνάβου.

Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών είναι και άλλοι δύο νεαροί που μπορεί να εμπλέκονται στην υπόθεση του βιασμού.

Πιθανότατα σήμερα να υπάρξει και γνωμάτευση του ιατροδικαστή που θα κληθεί να εξετάσει την άτυχη κοπέλα.

