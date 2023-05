Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Τους έταξε γάμο και τις έκλεψε

Οι καταγγελίες των δύο γυναικών οδήγησαν στη σύλληψη του άνδρα. Τι κατήγγειλαν.

Για απάτη κακουργηματικού χαρακτήρα, κατηγορείται 28χρονος που φέρεται να επισύναψε σχέσεις με γυναίκες με σκοπό την εξαπάτησή τους και την απόσπαση μεγάλων χρηματικών ποσών.

Σε βάρος του 28χρονου, που συνελήφθη πριν μέρες για υπόθεση απάτης κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος 35χρονης γυναίκας, προέκυψε μία ακόμη καταγγελία, σύμφωνα με την οποία, 28χρονη γυναίκα αναγνώρισε κοινά στοιχεία με τη δική της περίπτωση εξαπάτησης και απευθύνθηκε στην Υπηρεσία Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τη νέα καταγγελία, ο ήδη συλληφθείς, με την ίδια μεθοδολογία, δηλαδή κερδίζοντας την εμπιστοσύνη της παθούσας, σύναψε σχέση μαζί της και επικαλούμενος την έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας, την τακτοποίηση οικονομικών διαφορών καθώς και την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας, κατάφερε από τα τέλη Φεβρουαρίου έως τις αρχές Απριλίου του 2023, να αποσπάσει από την 28χρονη το χρηματικό ποσό των 69.000 ευρώ.

Το συμπληρωματικό προανακριτικό υλικό θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, προκειμένου να συσχετιστεί με την υποβληθείσα δικογραφία.

