Θεσσαλονίκη

Τροχαίο με εγκατάλειψη ηλικιωμένου

Αιμόφυρτο άφησε στην άσφαλτο τον ηλικιωμένο ο οδηγός που τον παρέσυρε.

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης ένας 78χρονος, μετά από παράσυρση από ΙΧ, λίγα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα, στην Πολίχνη.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, ο οποίος εγκατέλειψε αιμόφυρτο τον 78χρονο στην άσφαλτο μετά την παράσυρση, αναζητείται από την Αστυνομία, ενώ το όχημα εντοπίστηκε σε παρακείμενη περιοχή.

