Σαντορίνη: Θανατηφόρο τροχαίο με “γουρούνα”

Τραγικό τέλος για νεαρή στο νησί των Κυκλάδων. Πώς έγινε το δυστύχημα.

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα μία γυναίκα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη Σαντορίνη.

Δύο 28χρονοι τουρίστες από το Ισραήλ είχαν νοικιάσει μία «γουρούνα» κατά την άφιξή τους.

Το τετρακίνητο οδηγούσε η γυναίκα, η οποία έχασε τον έλεγχό του, βγήκε από το δρόμο, «καρφώθηκε» σε δέντρο και ανετράπη.

Η κοπέλα σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ ο συνεπιβάτης του οχήματος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σαντορίνης, με σοβαρά τραύματα.

Οι έρευνες της Τροχαίας βρίσκονται σε εξέλιξη, για τα αίτια του τροχαίου, όμως διαπιστώθηκε πως η νεαρή δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.

Επίσης, το κράνος που φορούσε, δεν ήταν αρκετό για να της σώσει τη ζωή.

Σημαντικό ρόλο στην πορεία της έρευνας, θα παίξει η κατάθεση του τραυματία.

