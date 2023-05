Θεσπρωτία

Θεσσαλονίκη - Εισβολή σε έκθεση καλλιτέχνη: Ταυτοποιήθηκαν πέντε Χρυσαυγίτες

Οι δράστες είχαν απαιτήσει διά της βίας από τον καλλιτέχνη να κατεβάσει τα έργα του και να τερματίσει τη λειτουργία της έκθεσης. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Πέντε άτομα ταυτοποιήθηκαν από την Αστυνομία για την εισβολή κουκουλοφόρων στην έκθεση του Σεργκέι Αντρέεφσκι από τη Βόρεια Μακεδονία, στα τέλη του προηγούμενου μήνα, στην αίθουσα τέχνης Remezzo, στην Αρετσού Καλαμαριάς.

Οι δράστες είχαν απαιτήσει διά της βίας από τον καλλιτέχνη να κατεβάσει τα έργα του και να τερματίσει τη λειτουργία της έκθεσης. Το περιστατικό προκάλεσε την παρέμβαση εισαγγελέα, ενώ από βίντεο που ανήρτησαν οι δράστες στο διαδίκτυο προέκυψε ότι επρόκειτο για μέλη της «Χρυσής Αυγής».

Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας, αστυνομικοί του Τμήματος Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας Θεσσαλονίκης ταυτοποίησαν ως δράστες τέσσερις Έλληνες (19 έως 24 ετών) και μια 22χρονη αλλοδαπή, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία που θα αποσταλεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Αναζητούνται επίσης οκτώ ακόμα άτομα, τα οποία φαίνεται να συμμετείχαν στο ίδιο επεισόδιο.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., «ενεργώντας ως ομάδα με ενωμένες δυνάμεις, ψυχικό δεσμό και εθνικιστικά κίνητρα και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, οι δράστες πραγματοποίησαν παρέμβαση επικολλώντας έντυπο υλικό και καλώντας επιτακτικά τον καλλιτέχνη να τερματίσει τη λειτουργία της έκθεσης».

Η δικογραφία περιλαμβάνει τα αδικήματα της παράνομης βίας με ρατσιστικά κίνητρα (κατά συναυτουργία), της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, όπως επίσης της τέλεσης βιαιοπραγιών και πράξεων διχόνοιας.

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για την ταυτοποίηση και των υπόλοιπων δραστών

