Ενδοοικογενειακή βία - Ηράκλειο: Της έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μία γυναίκα στα χέρια του συζύγου της. Η καταγγελία της 58χρονης που οδήγησε στη σύλληψη του 59χρονου.

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγγέλθηκε στις αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Το απόγευμα της Δευτέρας μία 58χρονη γυναίκα πέρασε το κατώφλι του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου και κατήγγειλε στους αστυνομικούς ότι ο 59χρονος σύζυγός της αφού την ακινητοποίησε με τη βία στη συνέχεια της έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό, απειλώντας την, προκαλώντας της τρόμο και ανησυχία, αλλά χωρίς να την τραυματίσει.

Η γυναίκα βρήκε τη δύναμη να καταγγείλει το περιστατικό, ενώ όπως είπε στους αστυνομικούς και στο παρελθόν έχει ασκήσει σε βάρος της σωματική και λεκτική βία.

Ο 59χρονος συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

