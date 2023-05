Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Κατάσχεση τεράστιας ποσότητας κοκαΐνης

Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με 9 συλλήψεις μέχρι στιγμής.

Αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη έχει οδηγήσει, μέχρι στιγμής, στην κατάσχεση μεγάλη ποσότητας κοκαΐνης (άνω των 100 κιλών) και στη σύλληψη εννέα ατόμων.

Οι συλληφθέντες, σύμφωνα με την αστυνομία, είναι μέλη κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών και ανάμεσά τους είναι και ένα άτομο που φέρεται ως αρχηγικό μέλος.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, που διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, κατασχέθηκε χρηματικό ποσό που υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ.

Το παράνομο φορτίο φαίνεται πως έφτασε στη Θεσσαλονίκη μέσω του λιμένα της πόλης, με προέλευση από χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Οι συλλήψεις έγιναν σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.

