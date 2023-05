Χανιά

Φυλακές Χανίων: Ναρκωτικά βρέθηκαν σε αιφνιδιαστική έφοδο σε κελιά (εικόνες)

Ναρκωτικά και άλλα παράνομα αντικείμενα βρέθηκαν σε αιφνιδιαστική έφοδο στη φυλακή Χανίων.

Αιφνιδιαστική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη(9/5), από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής στο φυλακές Χανίων, με σκοπό την καταπολέμηση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών εντός των φυλακών.

Κατά την επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί της Τ.Ε.Κ.Α.Μ. Κρήτης και της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, συνελήφθησαν δύο έγκλειστοι, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Ειδικότερα, οι δυο άντρες κατελήφθησαν να έχουν αποθηκεύσει σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη του κελιού όπου κρατούνται, 118 αυτοσχέδιες νάιλον σακούλες που περιείχαν ποσότητες ναρκωτικών με σκοπό τη διακίνησή τους εντός της φυλακής, ενώ επιπλέον βρέθηκαν και δύο μαχαίρια.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:140,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 13,8 γραμμάρια ηρωίνης, μαχαίρι τύπου πεταλούδα, αναδιπλούμενο μαχαίρι, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και κινητό τηλέφωνο.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

