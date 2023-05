Μαγνησία

Ομαδικός βιασμός στις φυλακές Κασσαβετείας: Η ιατροδικαστική για τον 17χρονο

Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τον 17χρονο που κατήγγειλε τον ομαδικό βιασμό του στις φυλακές Κασσαβετείας.

Δεν βρέθηκαν χαρακτηριστικές κακώσεις στον 17χρονο κρατούμενο που κατήγγειλε ομαδικό βιασμό στις φυλακές Κασσαβετείας, καθώς ο χρόνος που πέρασε ήταν «εχθρός» για να διαπιστωθούν σημάδια βιασμού, αλλά τα ευρήματα έδειξαν πως υπήρξε επαναλαμβανόμενη διείσδυση.

Το ότι η ιατροδικαστική διενεργήθηκε μήνες μετά τα καταγγελλόμενα περιστατικά, δεν σημαίνει πως το παιδί δεν βιάστηκε και εάν συνέβη αυτό θα αποκαλυφθεί από τα ψυχομετρικά τεστ και τις ψυχολογικές εξετάσεις.

Όπως τονίζεται και από την ιατροδικαστική, ένας βιασμός για να αποδειχθεί απαιτεί ουσιαστικά αφενός γνώση από το θύμα των σωστών διαδικασιών και κατά δεύτερο λόγο τήρηση από τους ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία των πρωτοκόλλων, των κατευθυντήριων οδηγιών και των ενδεδειγμένων κινήσεων έτσι ώστε πράγματι να γίνουν τα πάντα σωστά. Στην περίπτωση του 17χρονου δεν υπήρξε καμία διαδικασία απόδειξης του τι συνέβη μέχρι την αποφυλάκισή του.

Όπως είναι γνωστό έχει παραγγελθεί από την Εισαγγελία του Βόλου η διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για τα αδικήματα του βιασμού κατ’ εξακολούθηση και της κακοποίησης κατ’εξακολούθηση και κατά συρροή σε βάρος του 17χρονου από την Κρήτη, ο οποίος κατήγγειλε τα όσα έζησε στις φυλακές Κασσαβέτειας. Αυτό που αποκαλύφθηκε από τις πρώτες έρευνες είναι ότι τα παιδιά ζούσαν αν δώδεκα στους θαλάμους και τα ερωτήματα που δημιουργούνται αφορούν το πώς δρούσε η «συμμορία των 5» που καταγγέλλεται ότι βίαζε τον 17χρονο κατ΄εξακολούθηση.

Εξετάζονται όλοι όσοι συγκατοικούσαν στον θάλαμο με τον 17χρονο και καλούνται να απαντήσουν στο ερώτημα , για ποιον λόγο δεν αντιδρούσαν όταν ένας συγκρατούμενος υποβαλλόταν σε αυτόν τον βασανισμό και επιτρέπουν τον βιασμό του.

Ο 17χρονος μπήκε στο κατάστημα της Κασσαβέτειας από τον Σεπτέμβριο του 2022 και απελύθη με βούλευμα του Συμβουλίου Ηρακλείου Πλημμελειοδικών στις 19 Μαρτίου, οπότε και άμεσα έκανε την καταγγελία τόσο στη μητέρα όσο και στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες του 17χρονου, από το πρώτο λεπτό που μπήκε άρχισαν οι ασκήσεις των κυριαρχικών σχέσεων. Τον ξυλοκόπησαν άγρια, του έπαιρναν τα χρήματά του και τον έδερναν. Όταν το παιδί υπέστη έναν σοβαρότατο ξυλοδαρμό και το διαπίστωσαν φύλακες αναγκαστικά κατήγγειλε το τι του συνέβη. Έκτοτε άρχισε η καθημερινή, ψυχολογική, λεκτική και σωματική βία, την οποία υπομονετικά ο νεαρός υπέμενε καθ’ όλη τη διάρκεια της κράτησής του, διότι ήξερε ότι αν την καταγγείλει, οι συνέπειες θα ήταν σαφώς επώδυνες.

Το τελευταίο δίμηνο προ της αποφυλάκισής του «υπέστη κατ’ εξακολούθηση βιασμούς τους οποίους εκμυστηρεύτηκε στη μητέρα του. Κατέθεσε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου παρουσία ειδικού παιδοψυχολόγου, εξετάστηκε από ειδικό παιδοψυχίατρο και από ιατροδικαστή» και πλέον η προανάκριση είναι σε πλήρη εξέλιξη.

