Ηράκλειο

Ληστεία - Ηράκλειο: Τον μαχαίρωσε και του άρπαξε τα χρήματα

Σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα σε δύο αλλοδαπούς σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης στη Φοινικιά Ηρακλείου, έξω από γνωστή επιχείρηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο επεισόδιο εμπλέκονται δύο Παλαιστίνιοι οι οποίοι φαίνεται να ενεπλάκησαν μεταξύ τους με συνέπεια ο ένας να δεχθεί χτυπήματα στο σβέρκο από μαχαίρι που κρατούσε ο ομοεθνής του.

Επί τόπου βρέθηκαν άμεσα αστυνομικοί από το Α' Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου οι οποίοι αφού εντόπισαν αρχικά τον έναν στο σημείο της συμπλοκής με σοβαρά τραύματα, αναζήτησαν και τον δεύτερο ο όποιος φέρεται να μαχαίρωσε τον πρώτο και τον συνέλαβαν στο σπίτι του.

Να σημειωθεί ότι ο αλλοδαπός που δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι, ανέφερε ότι ο ομοεθνής του, του άρπαξε και τα χρήματα.

Θύμα και δράστης μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου με το θύμα μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα να νοσηλευόταν.

πηγή: ekriti.gr

