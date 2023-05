Μεσσηνία

Καλαμάτα: Λεωφορείο τραυμάτισε μαθητή δημοτικού

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του 8χρονου παιδιού.

Στο πόδι τραυματίστηκε σήμερα το πρωί ένα παιδί 8 ετών από λεωφορείο στις εγκαταστάσεις της 120 ΠΕΑ στη Διασπορά.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά, το ατύχημα έγινε την ώρα που το λεωφορείο του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας έφτασε στη Διασπορά για να παραλάβει τους μαθητές και να τους μεταφέρει στα σχολεία.

Ειδικότερα καθώς το λεωφορείο σταματούσε και ενώ τα παιδιά περίμεναν για να επιβιβαστούν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες η μπροστινή δεξιά ρόδα πέρασε πάνω από το πόδι του παιδιού.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου διαπιστώθηκε ότι έχει κάταγμα στο πόδι και θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση σε νοσοκομείο Παίδων.

