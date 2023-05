Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Γυναίκες εξέδιδαν γυναίκα σε παράνομο οίκο ανοχής

Βεβαρημένο το παρελθόν της μίας εκ των συλληφθέντων. Τα ευρήματα των Αρχών κατά την έρευνα στον χώρο.

Δύο γυναίκες συνελήφθησαν κατηγορούμενες για εμπορία ανθρώπων, μετά από έρευνα της Αστυνομίας σε παράνομο οίκο ανοχής στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Όπως διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο του τμήματος Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, ο χώρος λειτουργούσε χωρίς άδεια, ενώ είχε παραβιαστεί πρόσφατη σφράγισή του από τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Εκεί μία 40χρονη από την Ταϊλάνδη εκδιδόταν, ενώ η 59χρονη από τη Γεωργία ήταν υπάλληλος της 31χρονης από τη Σερβία, η οποία ήταν και ιδιοκτήτρια.

Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε, η 31χρονη είχε σε βάρος δικογραφία για εμπορία ανθρώπων σε βάρος ανηλίκου και μαστροπεία, από το 2020.

Η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης

«Στο πλαίσιο ειδικής επιχειρησιακής δράσης που πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης για τον εντοπισμό ατόμων που δραστηριοποιούνται στην εμπορία ανθρώπων, εντόπισαν και συνέλαβαν δύο γυναίκες.

Πρόκειται για δύο αλλοδαπές ηλικίας 31 και 59 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για μαστροπεία και παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η Αρχή.

Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε στη δυτική Θεσσαλονίκη εντοπίσθηκε η 31χρονη να λειτουργεί παράνομο οίκο ανοχής, ο οποίος στερούταν σχετικής αδείας και είχε παραβιασθεί πρόσφατη σφράγισή του από το Δήμο Θεσσαλονίκης, με υπάλληλο την 59χρονη.

Εντός του οίκου εργαζόταν ως εκδιδόμενη 40χρονη αλλοδαπή, στερούμενη πιστοποιητικού άσκησης επαγγέλματος, ενώ τα έσοδά της τα παραλάμβανε η 59χρονη για λογαριασμό της 31χρονης, μέρος των οποίων απέδιδαν και στην εκδιδόμενη.

Σημειώνεται ότι για την 31χρονη ενεργείται κύρια ανάκριση από το Ανακριτικό Τμήμα Θεσσαλονίκης, κατόπιν δικογραφίας που σχημάτισε η ανωτέρω Υπηρεσία το 2020 για εμπορία ανθρώπων σε βάρος ανηλίκου και μαστροπεία.

Οι συλληφθείσες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

