Γιάννενα: Προσπάθησε να πατήσει αστυνομικό - Πυροβόλησαν τα λάστιχα του για να τον σταματήσουν

Όλα ξεκίνησαν από έναν τυχαίο έλεγχο. Ο δράστης έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης στα Ιωάννινα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων ένας άντρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και απείθεια.

Συγκεκριμένα, χθες το βράδυ οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο να οδηγεί αυτοκίνητο και να το σταθμεύει σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης καταστήματος, που δεν ήταν σε λειτουργία εκείνη τη στιγμή.

Οι αστυνομικοί τον προσέγγισαν και επιχείρησαν να τον ελέγξουν, αφού πρώτα έκαναν γνωστή την ιδιότητά τους, όμως εκείνος, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ενήργησε ελιγμούς με το αυτοκίνητο και κινήθηκε με ανθρωποκτόνο πρόθεση εναντίον ενός εξ αυτών, ο οποίος είχε εξέλθει του υπηρεσιακού οχήματος.

Τότε ο αστυνομικός, προκειμένου να αποτρέψει τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του, πυροβόλησε δύο φορές ελαστικό του αυτοκινήτου, το οποίο καταστράφηκε. Ο κατηγορούμενος ωστόσο συνέχισε την πορεία του οχήματος επιχειρώντας να διαφύγει, πλην όμως ακινητοποιήθηκε με τη συνδρομή και άλλων αστυνομικών που προσέτρεξαν στο σημείο και ακολούθως συνελήφθη.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα ηρωίνης, ενώ κατασχέθηκε επίσης και το όχημα του.

Παράλληλα, προέκυψε ότι, πριν από τη διενέργεια του ελέγχου, είχε προβεί στην κατάποση αντικειμένου, ενδεχομένως συσκευασίας με ναρκωτική ουσία και για το λόγο αυτό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου κρατείται φρουρούμενος, έως ότου οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων.

