Χαλκίδα - καταγγελία: Μαθητές πυροβόλησαν καθηγήτρια με αεροβόλο

Τι καταγγέλει η 43χρονη καθηγήτρια για την επίθεση που δέχτηκε.

Επίθεση με αεροβόλο πιστόλι δέχτηκε μία 43χρονη καθηγήτρια γυμνασίου της Χαλκίδας, ενώ κινούνταν πεζή έξω από το σχολείο που διδάσκει.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τετάρτης (10/5), με την 43χρονη εκπαιδευτικό να καταγγέλλει ότι τρεις μαθητές άλλου σχολείου ήταν αυτοί που πραγματοποίησαν την επίθεση.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στους αστυνομικούς, ένας από τους μαθητές έβγαλε το αεροβόλο πιστόλι και πυροβόλησε προς το μέρος της με το πλαστικό σφαιρίδιο να την πετυχαίνει στην κοιλιακή χώρα, χωρίς να της προκαλεί κάποιον τραυματισμό.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Χαλκίδας, διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των τριών ανηλίκων μαθητών.

