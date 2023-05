Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Διανομέας έπεσε θύμα ληστείας

Για λίγα χρήματα, το «ταμείο» του απειλήθηκε και έπεσε θύμα κλοπής ο διανομέας.

Διανομέας φαγητού έπεσε θύμα ληστείας χθες το βράδυ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και ως δράστης συνελήφθη ένας 20χρονος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 20χρονος απείλησε με μαχαίρι τον διανομέα, από τον οποίο άρπαξε 30 ευρώ.

Λίγη ώρα αργότερα και κατόπιν αστυνομικών αναζητήσεων εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ πάνω του βρέθηκαν τα χρήματα που λήστεψε. Ο δράστης οδηγείται στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

