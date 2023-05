Αχαΐα

Αχαΐα: Πέθανε μωρό 10 μηνών - Ο πατριός του το βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του

Συναγερμόςσήμανε για το βρέφος που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του,. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

Ενα κοριτσάκι 10 μηνών βρέθηκε νεκρό σήμερα στη Δυτική Αχαΐα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, το μωρό (ρομά) εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τον πατριό του, στα Σαγέικα.

Για το συμβάν ενημερώθηκε άμεσα η Αστυνομία.

Τα αίτια του θανάτου του μωρού θα διακριβωθούν με τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής. Σύμφωνα με πληροφορίες το μωρό αντιμετώπιζε παθολογικά προβλήματα και ο θάνατος δεν αντιμετωπίζεται ως ύποπτος. Ωστόσο, η έρευνα θα διεξαχθεί, χωρίς να αποκλείεται κάποιο ενδεχόμενο.

Το παιδάκι φέρεται να είναι αγνώστου πατρός, ενώ αναζητείται η μητέρα του που βρίσκεται σε άλλη περιοχή.

