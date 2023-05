Μεσσηνία

Τροχαίο - Καλαμάτα: Εκσφενδονίστηκαν νεαροί από μηχανή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυτοκίνητο που επιχειρούσε να μπει στον κεντρικό δρόμο εξερχόμενο από πάρκινγκ πολυκαταστήματος, παρέσυρε και χτύπησε σοβαρά δύο 17χρονους. Εικόνες - σοκ από το σημείο του ατυχήματος.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο Ασπρόχωμα Μεσσηνίας, έξω από την Καλαμάτα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοκίνητο που επιχειρούσε να μπει στον κεντρικό δρόμο εξερχόμενο από πάρκινγκ πολυκαταστήματος, παρέσυρε και χτύπησε δύο νεαρούς, ηλικίας 17 ετών, που επέβαιναν σε μηχανάκι μικρού κυβισμού, και κινούνταν στο ρεύμα από Μεσσήνη προς Καλαμάτα.

Αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν να εκσφενδονιστούν οι νεαροί στο οδόστρωμα και να τραυματιστούν σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μετέφεραν τους τραυματίες στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρουν σοβαρά κατάγματα στα πόδια, ο ένας, και κάταγμα κρανίου ο άλλος νεαρός. Για τον δεύτερο, εκτιμάται οτι θα διακομισθεί σε Νοσοκομείο των Αθηνών.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Καλαμάτας.

Πηγή: messinialive

Ειδήσεις σήμερα:

Λάρισα: Ένοχος ο προπονητής για τον τερματοφύλακα που χτυπήθηκε από κεραυνό

Τροχαίο - Καλλιμάρμαρο: Νεκρός ο οδηγός της μοτοσικλέτας που συγκρούστηκε με λεωφορείο

Τεχνητή Νοημοσύνη – Ευρωκοινοβούλιο: “Πράσινο φως” στο ευρωπαϊκό σχέδιο