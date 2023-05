Αρτα

Θάνατος βρέφους στην Άρτα: Στο πλευρό του πατέρα στέκεται η μάνα του παιδιού

Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα ο πατέρας που ξέχασε το μωρό στο αυτοκίνητο. Η αντίδραση της μητέρας μετά την πρώτη τους συνάντηση.

Στον Ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 37χρονος πατέρας από την Άρτα, που ξέχασε το μωρό του στο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα το βρέφος να βρει τραγικό τέλος.

Ο άνδρας είχε χθες την πρώτη συνάντησή του μετά την τραγωδία με τη σύζυγό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 27χρονη βρίσκεται στο πλευρό του και οι δυο τους είναι ενωμένοι μπροστά στη συμφορά τους.

Στην 15λεπτη συνάντηση που είχαν, παρουσία των γονιών και των δύο, το ζευγάρι θρήνησε για το παιδί του, σε κλίμα οικογενειακό.

Η 27χρονη, μάλιστα, φέρεται να είπε στις νοσοκόμες ότι, «ο άνδρας μου δεν φταίει σε τίποτα» και ζήτησε από τους αστυνομικούς, να πάει μαζί του στον Ανακριτή. Δεν αποκλείεται σήμερα να πάρει εξιτήριο η γυναίκα.

Η κηδεία του μωρού 5,5 μηνών θα γίνει στις 12:00 του Σαββάτου στην Άρτα και θα είναι δωρεά του γραφείου τελετών.

Δεν θα γίνει βάπτιση πριν, για το αβάπτιστο βρέφος, το οποίο θα πάρει το όνομα Λυδία – Ελένη μέσω μιας λειτουργίας που θα προηγηθεί της εξόδιου ακολουθίας.

Το ζευγάρι, που από όλους περιγράφεται ως «πολύ αγαπημένο» και «καλά παιδιά» είχε παντρευτεί με πολιτικό γάμο τον Σεπτέμβριο και φέτος το καλοκαίρι επρόκειτο να κάνει γάμο και βάπτιση μαζί.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης, περιέγραψε ως μαρτυρικό το θάνατο του βρέφους, το οποίο υπολογίζεται ότι είχε καταλήξει δύο ώρες αφού έμεινε μέσα στο αυτοκίνητο.

