Ληστεία - Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα ο 25χρονος που μαχαίρωσε συνομήλικό του

Τι αναμένεται να υποστηρίξει ο 25χρονος για το αιματηρό περιστατικό.

Στον εισαγγελέα Ηρακλείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 25χρονος «πρωταγωνιστής» του αιματηρού περιστατικού που εκτυλίχθηκε την περασμένη Τρίτη στο Ηράκλειο.

Ο 25χρονος κατηγορείται για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης καθώς φέρεται να μαχαίρωσε συνομήλικό του.

Υπενθυμίζεται πως όλα συνέβησαν κατά της απογευματινές ώρες της περασμένης Τρίτης όταν δύο νεαροί άνδρες, με καταγωγή από την Παλαιστίνη, άρχισαν να καυγαδίζουν έντονα.

Ο καυγάς πήρε άγριες διαστάσεις με τον έναν να μην διστάζει να βγάζει μαχαίρι και να τραυματίζει στον αυχένα τον 25χρονο ενώ στη συνέχεια έγινε… καπνός.

Άμεσα ο 25χρονος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ενώ άνδρες της αστυνομίας ξεκίνησαν τις έρευνες.

Μέσα σε λίγη ώρα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον δράστη, ο οποίος είναι επίσης 25 χρονών.

