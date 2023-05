Αρτα

Θάνατος βρέφους στην Άρτα: Ο πατέρας αφέθηκε ελεύθερος με όρους

Τι δήλωσε ο δικηγόρος του 37χρονου πατέρα μετά την απολογία του.

Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα αφέθηκε ο πατέρας του 5,5 μηνών μωρού που έχασε τη ζωή του την περασμένη Τρίτη στην Άρτα.

Ο 37χρονος, σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, πέρασε την πόρτα του ανακριτή το πρωί της Παρασκευής μετά την προθεσμία που είχε λάβει για την απολογία του.

Στο πλευρό του ήταν οι συνάδελφοί του, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν έξω από το δικαστικό μέγαρο σε μία κίνηση συμπαράστασης. Οι συνάδελφοι του 37χρονου είπαν στους δημοσιογράφους ότι έχουν συγκλονιστεί από το γεγονός, έκαναν λόγο για έναν πολύ καλό άνθρωπο, συνάδελφο και πως οι προσευχές τους είναι κοντά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό περιβάλλον, η 27χρονη σύζυγός του είχε εκφράσει την επιθυμία να είναι μαζί του στον ανακριτή όμως αυτό δεν συνέβη.

Η κηδεία του άτυχου βρέφους θα γίνει αύριο στην Άρτα.

Ο δικηγόρος του 37χρονου πατέρα δήλωσε μετά την απολογία του πως «ο άνθρωπος έχασε την επίγνωση της υπάρξεως του παιδιού του, επειδή ήταν ιδιαίτερα κουρασμένος από τους πόνους του παιδιού του γιατί έβγαζε δόντια και είχε κάποιους κολικούς, η δε γυναίκα του είχε ένα ατύχημα πριν από λίγες ημέρες και φοβόταν να πηγαίνει το παιδί στον παιδικό σταθμό.

Το πήγε ο ίδιος. Σταμάτησε για καφέ με το παιδάκι πίσω, δεμένο στο καρεκλάκι και σταμάτησε το μυαλό του, σταμάτησε η μνήμη του. Πλήρωσε τον καφέ και αντί να κάνει αριστερά για τον βρεφικό σταθμό, έκανε δεξιά για να πάει στη δουλειά του».

