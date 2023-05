Κυκλάδες

Νάξος: Ανήλικη τραυματίστηκε σε παιδική χαρά - Έπεσε στο κεφάλι της ξύλινη κολόνα (εικόνες)

Ατύχημα με τραυματισμό ενός 16χρονου κοριτσιού σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην παιδική χαρά στο Άλσος της Έλλης, στην Νάξο.

Το 16χρονο κορίτσι κάθονταν με την παρέα του στο πετρόχτιστο παγκάκι όταν ξαφνικά έπεσε στο κεφάλι της ξύλινη κολώνα που στερέωνε στέγαστρο στην παιδική χαρά. Το κορίτσι που χτύπησε στο κεφάλι, ζαλίστηκε και αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Νάξου για τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με το naxostimes.gr, το στέγαστρο, παλαιότερα βρίσκονταν μέσα στην παιδική χαρά από την οποία τελευταία είχε απομακρυνθεί. Ωστόσο τα κομμάτια του δεν απομακρύνθηκαν από την περιοχή και είχαν τοποθετηθεί έξω από τα κάγκελα της παιδικής χαράς. Με κάποιο τρόπο, ο στύλος που στερέωνε το στέγαστρο είχε στηθεί λίγο έξω από την παιδική χαρά κι ενώ η 16χρονη με την παρέα της καθόντουσαν αμέριμνες στο πέτρινο πεζούλι ο στύλος υποχώρησε από το έδαφος όπου ήταν στημένος, έπεσε και τη χτύπησε στο κεφάλι.

Στο σημείο ειδοποιήθηκαν και ήρθαν στελέχη της Αστυνομίας που διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.

Εκεί βρέθηκε και ο δημοτικός σύμβουλος Θανάσης Μπερτσιάς ο οποίος είχε καταγγείλει στην Εισαγγελία Νάξου την επικινδυνότητα της συγκεκριμένης παιδικής χαράς. «Είναι αδιανόητο να συμβαίνουν αυτά και μάλιστα σε τέτοιους χώρους που φιλοξενούν τα παιδιά μας. Σήμερα ένα κορίτσι τραυματίστηκε και από καθαρή τύχη δεν ήταν ιδιαίτερα σοβαρός ο τραυματισμός του. Το έχουμε επισημάνει πολλές φορές και μάλιστα φτάσαμε μέχρι τον Εισαγγελέα για το θέμα, όμως όπως βλέπουμε δεν ιδρώνει το αυτί των αρμόδιων της δημοτικής αρχής» δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. Μπερτσιάς.

Πηγή: naxostimes.gr

