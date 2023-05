Κορινθία

Τροχαίο - Κόρινθος: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με άλογο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σφοδρή ήταν η σύγκρουση του αυτοκινήτου με το άλογο, το οποίο έχασε την ζωή του.



Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με ένα άλογο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στο χωριό Αθίκια Κορινθίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στις 00:20, όταν το ζώο πετάχτηκε ξαφνικά στο δρόμο και η σύγκρουση με το ΙΧ ήταν αναπόφευκτη.

Το όχημα εξετράπη της πορείας του, κατέληξε σε χωράφι, με την οροφή του να κόβεται και να εκσφενδονίζεται στο οδόστρωμα.

Από τη σύγκρουση, ο οδηγός του Ι.Χ αυτοκινήτου τραυματίστηκε, ενώ το άτυχο ζώο έχασε τη ζωή του.





Πηγή: korinthostv.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καλάβρυτα: νεκρός βρέθηκε νεαρός μέσα σε λίμνη αίματος

Κάτω Πατήσια: Φωτιά σε διαμέρισμα

Θάνατος βρέφους στην Άρτα: Σήμερα η κηδεία - Ενωμένοι οι γονείς μετά την τραγωδία