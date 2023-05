Κοζάνη

Κοζάνη: Γιατρός διακινούσε ναρκωτικά και έδινε ψευδείς ιατρικές συνταγές (εικόνες)

Συνελήφθη ο 59χρονος γιατρός και μια γυναίκα. Πώς τους εντόπισε αστυνομικός της ΟΠΚΕ που ήταν εκτός υπηρεσίας.



Στη σύλληψη ενός 59χρονου γιατρού και μίας 48χρονης γυναίκας, με τις κατηγορίες της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και ψευδών ιατρικών πιστοποιήσεων, κατά περίπτωση, προχώρησαν χθες το μεσημέρι αστυνομικοί της Κοζάνης.

Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικός της ΟΠΚΕ Κοζάνης, που ήταν εκτός διατεταγμένης υπηρεσίας, εντόπισε τον 59χρονο να παραλαμβάνει από την 48χρονη ηρωίνη, συνολικού μικτού βάρους 2,1 γραμμαρίων και ναρκωτική ουσία (shisha) βάρους 1,2 γραμμαρίων. Άμεσα στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Κοζάνης και αστυνομικοί της Ομάδας ΟΠΚΕ, όπου και τους συνέλαβαν.

Ακολούθως, σε ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στους συλληφθέντες βρέθηκαν συνολικά στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν, εκτός των προαναφερόμενων ναρκωτικών ουσιών, ηρωίνη, συνολικού μικτού βάρους 1,8 γραμμαρίων, ψευδή ιατρική συνταγή χορήγησης ψυχοτρόπων φαρμάκων, 56 δισκία χαπιών που εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου περί ναρκωτικών και θήκη καπνού με υπολείμματα κάνναβης αναμεμειγμένης με καπνό.

Σε έρευνα στο σπίτι του 59χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε συσκευασία περιέχουσα ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 6,4 γραμμαρίων. Συνεχιζόμενης της προανάκρισης, διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του ως ιατρός, συνταγογράφησε ψευδή ιατρική συνταγή, προκειμένου η 48χρονη προμηθευτεί ψυχότροπες ουσίες, ενώ στο παρελθόν έχει εκδώσει κι άλλες ψευδείς ιατρικές συνταγές.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης, ενώ προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Ασφάλειας Κοζάνης.

