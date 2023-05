Λάρισα

Λάρισα: αυτοκίνητο συγκρούστηκε με αγριογούρουνο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άγιο είχε ο οδηγός στην Λάρισα, όταν το όχημα που οδηγούσε συγκρούστηκε με αγριογούρουνα.

Ένα ακόμη περιστατικό που αυτοκίνητο συγκρούστηκε με κάποιο άγριο ζώο συνέβη αυτή τη φορά στην Λάρισα.

Τυχερός στην ατυχία του ήταν το βράδυ της Παρασκευής ένας οδηγός αυτοκινήτου έξω από τη Λάρισα, ο οποίος συγκρούστηκε με αγριογούρουνο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ στην εθνική οδό Λάρισας – Αθηνών, λίγο μετά τα διόδια Μοσχοχωρίου, όταν ο οδηγός ήρθε αντιμέτωπος με τα αγριογούρουνα, χωρίς να μπορέσει να τα αποφύγει.

Ευτυχώς δεν υπέστη κάποιον τραυματισμό, παρά μόνο υλικές ζημιές το όχημά του.

Πηγή: onlarissa.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου γιατί τάιζε τις γάτες (εικόνες)

Θάνατος βρέφους στην Άρτα: Αγκαλιασμένοι στην κηδεία οι γονείς του - Κατέρρευσε ο πατέρας (εικόνες)

Τελικός Eurovision 2023: η Κύπρος και η ανάδειξη του νικητή