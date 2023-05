Χανιά

Μπαλωθιές στα Χανιά: Νεκρός νεαρός από ηλεκτροπληξία - Σφαίρα “πέτυχε” καλώδιο υψηλής τάσης

Ο νεαρός άνδρας έχασε την ζωή του, καθώς κεραυνοβολήθηκε από καλώδιο υψηλής τάσης, μετά από μπαλωθιά.

Τραγωδία τη νύχτα της Κυριακής στα Σφακιά, μετά απο μπαλωθιές..

Σύμφωνα με πληροφορίες ένας νεαρός κάτοικος της περιοχής του Φραγκοκάστελλου έπεσε νεκρός, όταν κεραυνοβολήθηκε από καλώδιο υψηλής τάσης.

Το καλώδιο φέρεται να κόπηκε από άσκοπους πυροβολισμούς και να έπεσε πάνω του.

Ο ατυχος νεαρός που μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σφακίων είχε τις αισθήσεις του, αλλά στη συνέχεια κατέληξε.

Στο σημείο σημειώθηκε μικρής έκτασης φωτιά και διακόπηκε η ηλεκτροδότηση.

