Θεσσαλονίκη: Κρατούμενος παράνομος υλοτόμος για τη δολοφονία συναδέλφου του

Για την ανθρωποκτονία, από δόλο, ενός άνδρα με τον οποίο έκοβαν μαζί παράνομα ξύλα, κατηγορείται ένας 60χρονος από τη Θεσσαλονίκη.

Ως δολοφονία αντιμετωπίζεται από τις Αρχές ο θάνατος 51χρονου αλλοδαπού, η σορός του οποίου είχε βρεθεί τον περασμένο Νοέμβριο σε ορεινή δασική έκταση στην Αρέθουσα Θεσσαλονίκης, όπου είχε πάει για εργασίες παράνομης υλοτόμησης. Ως δράστης κατηγορείται ένας 60χρονος Έλληνας, ο οποίος κλήθηκε να απολογηθεί σε τακτικό ανακριτή κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με δόλο, ενώ με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση.

Τα ίχνη του 51χρονου, με καταγωγή από την Αλβανία, είχαν χαθεί την 1η Νοεμβρίου οπότε ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του. Τελικά βρέθηκε σχεδόν μία εβδομάδα αργότερα νεκρός σε κατάσταση προχωρημένης σήψης. Από την ιατροδικαστική έρευνα προέκυψε ότι έφερε μεταθανάτιες κακώσεις που προκλήθηκαν από άγρια ζώα κατά το διάστημα που αγνοείτο η τύχη του, ενώ, επιπλέον υπήρχαν ενδείξεις για τραύματα στο αριστερό πόδι από αλυσοπρίονο, γεγονός στο οποίο συνηγορούσαν τα σκισίματα στο παντελόνι του.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 60χρονος κατηγορούμενος είχε πάρει μαζί του τον 51χρονο για να τον απασχολήσει στις εργασίες παράνομης υλοτόμησης. Ο ίδιος διατείνονταν στους αστυνομικούς που ανέλαβαν να διερευνήσουν τις συνθήκες θανάτου ότι ο αλλοδαπός τραυματίστηκε με αλυσοπρίονο κατά την κοπή ενός δένδρου, ισχυρισμό που επανέλαβε κατά την απολογία του στην ανακρίτρια.

Αυτό όμως που κίνησε τις υποψίες των Αρχών είναι ότι αμέσως μετά το συμβάν δεν ανέφερε τίποτα για τον τραυματισμό του εργάτη, τον οποίο άφησε αβοήθητο στο σημείο και επιπλέον πέταξε στο δρόμο το κινητό τηλέφωνο του παθόντος για να μην καταστεί εφικτός ο εντοπισμός του.

