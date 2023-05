Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Άγρια κακοποίηση ζώου οδήγησε σε μήνυση (βίντεο)

Μήνυση υποβλήθηκε στον άνδρα ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο να χτυπά βάναυσα σκύλο.

Μήνυση σε βάρος άνδρα που εμφανίζεται σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας να κακοποιεί σκύλο κατέθεσε στο Αστυνομικό Τμήμα Λαγκαδά εκπρόσωπος φιλοζωϊκού σωματείου της περιοχής.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε σε φιλοζωική ομάδα στο Facebook, ο άνδρας φαίνεται να χτυπάει με ξύλο ένα σκύλο σε υπαίθριο χώρο, στον οικισμό των Λουτρών του δήμου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Το βίντεο είναι σκληρό.

Πηγή βίντεο: Φιλοζωικό Σωματείο Λαγκαδά – «Συνυπάρχω»

