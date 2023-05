Ηράκλειο

Ηράκλειο: ανήλικος κατηγορείται ότι χτύπησε και λήστεψε ηλικιωμένο

Τι κατήγγειλε ο ηλικιωμένος, για τον 14χρονο που φέρεται να τον λήστεψε.

Σε δύο φάσεις, τη μία ημέρα μετά την άλλη ξεδίπλωσε επιθετική συμπεριφορά ένας 14χρονος σε βάρος ενός 83χρονου συγχωριανού του σε χωριό του δήμου Φαιστού στο Ηράκλειο.

Στις 13 Μάϊου, ο 14χρονος όπως καταγγέλλεται, μπήκε στο σπίτι του ηλικιωμένου και αφού τον εξύβρισε και τον απείλησε, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, πήρε τα κλειδιά του σπιτιού και του αυτοκινήτου του 83χρονου. Μάλιστα, μέσα στο αυτοκίνητο υπήρχαν 500 ευρώ, όπως φέρεται να είπε ο ηλικιωμένος.

Την επόμενη ημέρα, ο 14χρονος πήγε και πάλι στο σπίτι του παππού και με μία βέργα τον χτύπησε στο χέρι. Ο ηλικιωμένος προχώρησε σε καταγγελία και στις 15 του μήνα αστυνομικοι συνέλαβαν τον ανήλικο, βρήκαν στην κατοχή του 150 ευρώ και τα κλειδιά που είχε αφαιρέσει.

Επίσης, συνελήφθη η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

