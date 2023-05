Χανιά

Χανιά: αυτοκίνητο χτύπησε κοριτσάκι 2,5 ετών - οδηγούσε ο πατέρας της

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το κοριτσάκι που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που ύμφωνα με πληροφορίες, οδηγούσε ο πατέρας της.

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι στο ΕΚΑΒ για κοριτσάκι που σύμφωνα με τις πληροφορίες, χτυπήθηκε από αυτοκίνητο σε περιοχή της Κισσάμου στα Χανιά.

Το κοριτσάκι παρέλαβε ασθενοφόρο το οποίο το μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Σύμφωνα με τον Διοικητή του Νοσοκομείου, Γιώργο Μπέα που μίλησε στο ekriti, η κατάσταση του 2,5 κοριτσιού είναι κρίσιμη καθώς υπέστη σοβαρά τραύματα και εισήχθη στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο πατέρας του παιδιού, καθώς βρισκόταν στο όχημα, έβαλε όπισθεν και χωρίς να το αντιληφθεί χτύπησε την κόρη του, τραυματίζοντάς την σοβαρά.

Πηγή: ekriti.gr

